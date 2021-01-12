Врач рассказала, как нужно готовиться к крещенским купаниям

Крещенские купания могут позволить себе люди, которые каждый день тренируются и закаляются, сообщила в интервью RT врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Тренировки перед погружением в прорубь можно организовать дома в ванной или в фитнес-клубе, в котором имеются специальные купели. Также можно принимать контрастный душ.

"Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх", — подчеркнула специалист.

Также нужно соблюдать некоторые правила в процессе погружения. Так, сначала на голове должна быть шерстяная шапка, чтобы защитить голову от мороза, а потом её нужно поменять на резиновую.

Перед тем как окунуться в купель, нужно размяться.

Крещенские купания противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и заболеваниями лёгких, подчеркнула Алексеева.