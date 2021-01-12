Крещенские купания могут позволить себе люди, которые каждый день тренируются и закаляются, сообщила в интервью RT врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.
Тренировки перед погружением в прорубь можно организовать дома в ванной или в фитнес-клубе, в котором имеются специальные купели. Также можно принимать контрастный душ.
"Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх", — подчеркнула специалист.
Также нужно соблюдать некоторые правила в процессе погружения. Так, сначала на голове должна быть шерстяная шапка, чтобы защитить голову от мороза, а потом её нужно поменять на резиновую.
Перед тем как окунуться в купель, нужно размяться.
Крещенские купания противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и заболеваниями лёгких, подчеркнула Алексеева.
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