"Гоблин" одобрил блокировку Трампа в Twitter

Руководство социальной сети Twitter действовало в рамках закона, когда блокировало аккаунт президента США Дональда Трампа.

Такого мнения придерживается Дмитрий "Гоблин" Пучков. По его словам, каждому пользователю соцсетей необходимо внимательно изучить пользовательское соглашение, которое обычно необходимо подтвердить при регистрации аккаунта.

Пучков отметил, что этим правилам подчиняются все без исключения пользователи, включая президента.