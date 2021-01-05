Кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине?

В магазинах часто бывают ситуации, когда покупатель случайно повреждает тот или иной товар, например, задел бутылку вина, и она, упав, разбилась. Тогда возникает вопрос, должен ли покупатель компенсировать ущерб.

На этот популярный вопрос ответили специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в таких случаях магазин не имеет права требовать с покупателя деньги.

"По гражданскому праву решение вопроса о том, на кого возлагаются возможные неблагоприятные последствия случайной "гибели" или случайной порчи отчуждаемых собственником вещей (убытки), связано с определением момента перехода права собственности (права оперативного управления)", — говорится в сообщении.

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