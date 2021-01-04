В Москве растёт количество ковид-диссидентов

Люди пока не привыкли к новой реальности и не научились жить с коронавирусом. Об этом говорит рост числа ковид-диссидентов в Москве.

"А именно сейчас определённая усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и всё больше появляется ковид-диссидентов", — пояснил в интервью РИА Новости врач-инцекционист, профессор Николай Малышев.

Сейчас наблюдается разделение граждан на две категории: тех, кто неукоснительно соблюдает все необходимые противоэпидемилогические требования, и тех, что всячески пытается этого избежать.

В настоящее время широко распространены диаметрально противоположные комментарии, поэтому "у многих ещё и мозги враскорячку", считает Малышев.

"Многие хотят гульнуть на всю. У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, вызван ли рост числе ковид-диссидентов новогодними праздниками.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок на новогодние праздники.