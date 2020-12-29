Президент России Владимир Путин пообещал подумать над индексацией пенсий работающим пенсионерам в следующем году.
Глава государства согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который посчитал, что приостановление индексации пенсий — это нарушение Конституции.
"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", — отметил Путин.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.