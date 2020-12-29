Путин пообещал подумать над индексацией пенсий в 2021 году

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над индексацией пенсий работающим пенсионерам в следующем году.

Глава государства согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который посчитал, что приостановление индексации пенсий — это нарушение Конституции.