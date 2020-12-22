В Антарктиде выявлены первые случаи заражения COVID-19

На чилийской базе Bernardo O'Higgins Riquelme (имени генерала Бернардо О'Хиггинса) в Антарктидезарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, сообщает издание Emol.

COVID-19 подтвердился у 36 человек, 26 из них — военные, остальные — гражданский персонал.

Сообщается, что вирус на полярную базу после визита экипажа десантного корабля Sargento Aldea.

Заражённые находятся под наблюдением врачей в городе Пунта-Аренас на юге Чили.

Выявление зараженных COVID-19 на базе Bernardo O'Higgins Riquelme говорит о том, что COVID-19 поразил всю планеты. До этого Антарктида была единственным континетом, свободным от коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что необычная находка в Антарктиде может спасти планету от наводнения.