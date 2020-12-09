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Большая потеря в Малом театре: умер Вячеслав Езепов

Общество

Народный артист России Вячеслав Езепов скончался в среду, 9 декабря. В Малом театре он прослужил более полувека.

Большая потеря в Малом театре: умер Вячеслав Езепов

Основной причиной смерти артиста называют коронавирус. Известно, что в начале декабря Вячеслав Иванович попал в больницу с двусторонней пневмонией, из-за чего в театре пришлось производить замену спектакля (6 декабря Езепов должен был выйти на сцену в "Маленьких трагедиях" собственной постановки). В последние дни его самочувствие стало стремительно ухудшаться, и сегодня Вячеслав Езепов скончался в больнице в возрасте 79 лет.

Талант Вячеслава Езепова неизменно отмечали и зрители, и театральные критики. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Помимо ведущих ролей в театре, Вячеслав Езепов снялся в 40 фильмах.

"Прощаясь с одним из наших ведущих мастеров, подводя итоги творческой жизни Вячеслава Езепова, можно сказать, что это был великолепный мастер, наделённый яркой индивидуальностью и колоссальным талантом. Созданные им образы ещё долгие годы будут жить в памяти зрителей Малого театра и коллег по цеху. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям творчества Вячеслава Ивановича Езепова. Светлая память и вечный покой!", — приводит слова всего коллектива пресс-служба Малого театра.

 

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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