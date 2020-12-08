Врач перечислил продукты, повышающие риск заражения COVID-19

Врач-терапевт Ольга Бурлакова перечислила продукты, употребление которых повышает риск заражения COVID-19, сообщает NEWS. ru. Это происходит из-за того, что в организме нарушается кислотно-щелочной баланс.

Дело в том, что он поддерживается в крови в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы человеческого организма.

Если же человек употребляет в пищу продукты, вызывающие нарушение кислотно-щелочного равновесия, то снижается иммунитет.

Речь идёт о таких продуктах, как изделия из белой муки, коровье молоко, рафинированный сахар и алкогольные напитки.

Ранее врач посоветовала заменить коровье молоко на козье, сливочное масло — на топлёное, а вместо белой муки употреблять цельнозерновую.

Медики составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.