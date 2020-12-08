Врач-терапевт Ольга Бурлакова перечислила продукты, употребление которых повышает риск заражения COVID-19, сообщает NEWS. ru. Это происходит из-за того, что в организме нарушается кислотно-щелочной баланс.
Дело в том, что он поддерживается в крови в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы человеческого организма.
Если же человек употребляет в пищу продукты, вызывающие нарушение кислотно-щелочного равновесия, то снижается иммунитет.
Речь идёт о таких продуктах, как изделия из белой муки, коровье молоко, рафинированный сахар и алкогольные напитки.
Ранее врач посоветовала заменить коровье молоко на козье, сливочное масло — на топлёное, а вместо белой муки употреблять цельнозерновую.
Медики составили список продуктов, которые рекомендуется есть пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам специалистов, COVID-19 может негативно отразиться на работе головного мозга, поэтому в рацион обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.