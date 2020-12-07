Онищенко призвал отменить длинные выходные на новогодние праздники

Из-за продолжительных новогодних праздников в первую декаду января врачам "скорой помощи" приходится работать в режиме повышенной нагрузки, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В связи с этим от призывает сократить длинные выходные на Новый год.

"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее", — цитирует его слова РИА Новости.

Онищенко также отметил, что раньше данная ситуация немного смягчалась тем, что жители крупных городов уезжали отдыхать за рубеж.

Длинные выходные негативно отражаются на экономике, добавил он. Также Онищенко отметил, что такой практики нет ни в одной стране мире, а в России она появилась относительно недавно.

"Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами", — подчеркнул он.

Вместо продолжительных выходных депутат предлагает сделать 31 декабря выходным днём, так как в этот день "всё равно никто не работает".