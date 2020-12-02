В Санкт-Петербурге запустят новый "литературный маршрут"

Вскоре на туристическом рынке Петербурга появится новый маршрут — литературный, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС председатель по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев.

После премии World Travel Awards город приобрёл статус всемирного культурного направления. Это помогло активизировать сферу туризма, представители которой начали работать над новыми туристическими продуктами, которые помогут привлечь в город больше гостей.

"Петербург — это литературная, книжная столица, город, который пользуется репутацией. Мы напоминаем о том, что культурно-познавательный туризм — общее увлечение людей в глобальном мире.

Петербург может предложить возможности для такого туризма по книжно-букинистической теме", — рассказал о планах Корнеев.

В маршрут будут включены библиотеки и тематические фестивали.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Петербурге резко выросла нагрузка на врачей.