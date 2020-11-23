Россиянам нельзя запрещать проведение новогодних гуляний, однако они должны неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: социальную дистанцию и масочный режим.

Такое мнение высказал президент союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

"У нас любит народ в новогоднюю ночь и погулять по улице, посмотреть иллюминацию, ёлки, при этом запрещать это нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать народ, но надо при этом соблюдать внимательно масочный режим и дистанцию, все, о чем говорит Роспотребнадзор", — пояснил Рошаль.