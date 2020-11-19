Эксперт Роскачества раскрыл способ хищения денег с бесконтактных карт

Похищение денежных средств с банковских карт возможно только с помощью специальной инженерии и сложных махинаций. Несмотря на это, преступникам всё же удаётся совершить кражу.

"Обычно злоумышленники проникают в онлайн-банк жертвы и выводят деньги с помощью украденных ранее реквизитов или взлома мобильного банка", — пояснил в интервью агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Для того чтобы защитить себя от подобных махинаций, не следует отправлять через приложения свои платежные реквизиты. Также не стоит вводить данные карты на сомнительных сайтах.

По словам эксперта, ситуации, когда мошеннику удаётся похитить деньги в переполненном транспорте, когда до карты нужно дотронуться, маловероятны.

Такой способ мошенничества без ввода PIN-кода позволяет украсть не более 1000 рублей. Но чтобы исключить и такие случаи, банковскую карту стоит носить в кошельке или во внутреннем кармане одежды. Она должна лежать платёжной стороной к телу.