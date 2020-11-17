Глава Минобрнауки посетовал на ситуацию с усилившимся распространением в стране коронавирусной инфекции и объявил о том, что студентам предстоит сдавать зимнюю сессию дистанционно.
Практически все вузы Москвы и Петербурга уже перешли на онлайн-обучение.
"Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов на сессию в основном в дистанционном формате", — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах.
Он также проинформировал, что практически все вузы Москвы и Петербурга перешли на онлайн-обучение.
"Решение достаточно категоричное. Поскольку, речь идет о том, чтобы был практически полный дистант — перевести вузы Москвы и Петербурга. Во всяком случае, вузы, которые подведомственны министерству науки и высшего образования. Насколько мы видим и мониторим ситуацию, абсолютное большинство учредителей последовали этому примеру, пожалуй, за некоторым исключением", — сказал Фальков.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.