Зимняя сессия в вузах России пройдёт дистанционно

Глава Минобрнауки посетовал на ситуацию с усилившимся распространением в стране коронавирусной инфекции и объявил о том, что студентам предстоит сдавать зимнюю сессию дистанционно.

Практически все вузы Москвы и Петербурга уже перешли на онлайн-обучение.

"Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов на сессию в основном в дистанционном формате", — сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах.

Он также проинформировал, что практически все вузы Москвы и Петербурга перешли на онлайн-обучение.