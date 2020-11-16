Министерство культуры РФ разработало законопроект, который позволит бесплатно получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы Олег Смолин.

"Минкультуры подготовило этот законопроект потому, что было такое поручение президента. К сожалению, наши министерства обычно по собственной инициативе мало чего готовят, а исполняют поручения вышестоящего руководства. Это во-первых. Во-вторых, что касается нашей позиции, то я напомню, что прежний закон "Об образовании", который мы готовили, предусматривал возможность повторно получать бесплатное высшее образование, если человек по каким-то причинам не может работать по первому, по направлению службы занятости, в том числе для людей с инвалидностью и для целого ряда других категорий граждан. Это наша позиция. Но если будет внесен законопроект о возможностях получения второго высшего образования бесплатно по творческим специальностям, мы, конечно, его поддержим.

Почему только творческие специальности?

Дело в том, что люди творческих специальностей в своё время обратились к президенту. Путин дал поручение. Министерство культуры его выполняет. Люди других специальностей, видимо, к президенту не обратились.

Мы, между прочим, несколько раз вносили законопроект о том, чтобы хотя бы людям с инвалидностью дали возможность получать второе высшее образование, и даже согласовали это с Министерством науки и высшего образования. Но статс-секретарь, которая нас поддержала тогда, сейчас под следствием, поэтому вопрос в подвешенном состоянии", — рассказал собеседник "Правды.Ру".