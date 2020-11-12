Начало учебного года в России могут перенести на 1 октября

На начало второго осеннего месяца предлагают российским регионам перенести начало учебного года. Соответствующий проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

Смещение начало учебного года предлагают сделать, чтобы не совмещать с выборами, которые проходят в середине сентября.

"Мы анализировали эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах и пришли к выводу, что перенос учебного года на месяц вперёд мог мы позволить избежать резкого роста заболеваемости COVID-19. Инициатива снизит нагрузку учителей, вызванную коронавирусом, и упростит проведение избирательных кампаний, традиционно организуемое в образовательных учреждениях ", — рассказал автор законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР).

Согласно законопроекту, начало учебного года 1 октября 2021 и 2022 годов в виде эксперимента.