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Дугин: Деятельность российского МИД идет вразрез с политикой Путина

Россия вышла на международную арену как наследница тысячелетней державы с огромным опытом и сохранившимся аппаратом внешних связей. Президент ответственен за укрепление суверенитета, и он отстаивает национальные интересы страны на международной арене. Владимир Путин определяет внешнюю политику, где евроатлантическое, азиатское и другие направления имеют самостоятельную ценность, дополняют и подкрепляют друг друга.

Дугин: Деятельность российского МИД идет вразрез с политикой Путина

По словам автора информационно-аналитического портала "Геополитика", философа, доктора политических и социологических наук Александра Дугина, главным приоритетом внешней политики России всегда было развитие многоплановых отношений, создание пояса добрососедства и сотрудничества. Владимир Путин задал этот курс для дипломатического ведомства страны, но, к сожалению, не все его придерживаются.

Министерство иностранных дел России фактически саботирует политику президента. За исключением главы ведомства Сергея Лаврова и его прямых заместителей, остальные сотрудники МИД не стремятся следовать намеченному плану российского лидера, заявил политолог.

Путин планировал вернуть страну в регион и утвердиться там в качестве влиятельного игрока. По плану российского лидера, в САР и Ливии должны были прекратиться конфликты. Иран и Египет — продолжить сотрудничество с РФ. Однако внешнеполитическое ведомство РФ редко координирует деятельность с требованиями главы страны, а в некоторых случаях даже выступает его конкурентом. Это отчетливо видно по ситуации на Ближнем Востоке.

"И речь идет не об отдельных департаментах, послах, дипломатах или экспертных советах. Проблема носит структурный, парадигмальный характер. Дипкорпус не просто не понимает, что от него хочет президент. Он пассивно, но эффективно, сопротивляется ведущей линии", — объяснил Дугин.

Наглядным примером, по его мнению, является ситуация с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в Ливии. В прошлом году они были схвачены боевиками Правительства национального согласия, интегрированными в силовой блок "МВД". Полтора года российских граждан незаконно удерживали в частной тюрьме "Митига". На сегодняшний день известно, что Шугалей и Суэйфан были переведены на турецкую военную базу в Триполи.

Дугин отметил, что для Путина вызволять своих — всегда было делом чести. Ведь "Россия своих не бросает". Однако не в этот раз, поскольку в вопросе освобождения социологов дипломатическому ведомству данный лозунг почему-то стал чужд.

Философ напомнил, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в североафриканскую страну по приглашению местных "властей". Они намеревались провести социологическое исследование о жизни в Ливии. Именно по этой причине встать на защиту россиян должен и президент, и послы, и дипломаты. Работа ведомства была бы более продуктивной, если бы оно придерживалось вектора, который задал российский лидер.

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