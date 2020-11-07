Телефонный спам используют мошенники, чтобы выявить самых психологически податливых людей.
Зачастую такие люди перезванивают на вызов мошенников, который они специально прерывают. Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
"Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок", — пояснил специалист.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.