Зачем мошенники звонят и кладут трубку

Телефонный спам используют мошенники, чтобы выявить самых психологически податливых людей.

Зачастую такие люди перезванивают на вызов мошенников, который они специально прерывают. Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.