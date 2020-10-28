В России возобновится выдача пенсионных удостоверений

В верхней палате российского парламента сообщили, что Министерство труда с будущего года возобновит выдачу гражданам пенсионных удостоверений. Эти документы перестали выдавать пенсионерами несколько лет назад.

Сенатор Бибикова заявила, что по этому поводу было много обращений граждан в Совет Федерации.

"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета в осеннюю сессию с участием главы Минтруда Антона Котякова мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", — сказала заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Она пояснила, что в Министерстве труда и занятости обещали возобновить выдачу удостоверений с января 2021 года.