Сервис по поиску работы опросил 1000 россиян, какие выходные им кажутся идеальными. Ответы женщин и мужчин отличались. Если для представительниц прекрасного пола хорошим отдыхом считается прогулки и экскурсии, то сильная половина человечества предпочла спорт и рыбалку.
Среди предпочтительного проведения времени в выходные дни названы также походы в музеи и рестораны, а также охота и поездка на дачу.
"Женщины чаще мужчин называли такие виды досуга для хорошего выходного, как прогулки, посещение музеев, экскурсий и ресторанов, а также путешествия, хобби, приготовление еды и шоппинг. Мужчины же чаще считают отличным отдыхом спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Самыми популярными ответами по поводу выходного дня стали общение с семьёй и прогулка.
"Выходной день — это время для общения с супругами, детьми и родителями, считают 26% опрошенных. Ещё у четверти россиян (24%) с отлично проведенным выходным ассоциируется прогулка. В том, что идеальный уик-энд — это спорт и активный отдых, уверены 17% россиян. Выезд на шашлыки считают отличным завершением рабочей недели 14% опрошенных. Для 8% россиян идеальный досуг — это общение с друзьями, 7% предпочитают просто выспаться. По 6% опрошенных считают, что в свой идеальный выходной день они успеют переделать все домашние дела", — отмечается в исследовании.
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