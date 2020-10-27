Опрос: мужчины и женщины по-разному видят идеальный выходной

Сервис по поиску работы опросил 1000 россиян, какие выходные им кажутся идеальными. Ответы женщин и мужчин отличались. Если для представительниц прекрасного пола хорошим отдыхом считается прогулки и экскурсии, то сильная половина человечества предпочла спорт и рыбалку.

Среди предпочтительного проведения времени в выходные дни названы также походы в музеи и рестораны, а также охота и поездка на дачу.

"Женщины чаще мужчин называли такие виды досуга для хорошего выходного, как прогулки, посещение музеев, экскурсий и ресторанов, а также путешествия, хобби, приготовление еды и шоппинг. Мужчины же чаще считают отличным отдыхом спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Самыми популярными ответами по поводу выходного дня стали общение с семьёй и прогулка.