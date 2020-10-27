Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции
Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства
Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19
Хранить деньги в долларах опасно, считает эксперт
Диетолог посоветовала больше гулять после приёма пищи
В Саратове на стройку привезли грунт с человеческими костями
Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и замазала фамилию Косторной
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Кудрин призвал удвоить расходы на социальную сферу

Опрос: мужчины и женщины по-разному видят идеальный выходной

Сервис по поиску работы опросил 1000 россиян, какие выходные им кажутся идеальными. Ответы женщин и мужчин отличались. Если для представительниц прекрасного пола хорошим отдыхом считается прогулки и экскурсии, то сильная половина человечества предпочла спорт и рыбалку.

Опрос: мужчины и женщины по-разному видят идеальный выходной

Среди предпочтительного проведения времени в выходные дни названы также походы в музеи и рестораны, а также охота и поездка на дачу.

"Женщины чаще мужчин называли такие виды досуга для хорошего выходного, как прогулки, посещение музеев, экскурсий и ресторанов, а также путешествия, хобби, приготовление еды и шоппинг. Мужчины же чаще считают отличным отдыхом спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Самыми популярными ответами по поводу выходного дня стали общение с семьёй и прогулка.

"Выходной день — это время для общения с супругами, детьми и родителями, считают 26% опрошенных. Ещё у четверти россиян (24%) с отлично проведенным выходным ассоциируется прогулка. В том, что идеальный уик-энд — это спорт и активный отдых, уверены 17% россиян. Выезд на шашлыки считают отличным завершением рабочей недели 14% опрошенных. Для 8% россиян идеальный досуг — это общение с друзьями, 7% предпочитают просто выспаться. По 6% опрошенных считают, что в свой идеальный выходной день они успеют переделать все домашние дела", — отмечается в исследовании.

Последние материалы
В Карелии рыбаки утонули, запутавшись в сетях
Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль
Тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции
Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства
Американские ученые доказал﻿и: "Амиксин"— мощное оружие против COVID-19
Хранить деньги в долларах опасно, считает эксперт
Депутат Мосгордумы: когда во время пандемии перекладывают бордюры — это раздражает
Диетолог посоветовала больше гулять после приёма пищи
В Саратове на стройку привезли грунт с человеческими костями
Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и замазала фамилию Косторной
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников