У короля Нидерландов слова разошлись с делом

Король Нидерландов предал доверие народа.

Монаршее семейство Нидерландов фактически лишилось отпуска. Причиной, которая отменила долгожданный отдых Виллема-Александра и Максимы спустя всего лишь один день после его начала, стал народный гнев.

Королевская пара выбрала для своего отпуска теплую Грецию, чтобы насладиться уходящим теплом в промозглую осень.

Однако, комфортабельная вилла у Средиземного моря стали их приютом лишь на 24 часа.

Чересчур поспешный отъезд обратно вызвали новости о народном недовольстве.

Король решил не нагнетать конфликт среди своих подданных, ведь совершенным поступком он нарушил рекомендации правительства.

За три дня до этого голландские семьи попросили провести осенние каникулы дома в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.