Король Нидерландов предал доверие народа.
Монаршее семейство Нидерландов фактически лишилось отпуска. Причиной, которая отменила долгожданный отдых Виллема-Александра и Максимы спустя всего лишь один день после его начала, стал народный гнев.
Королевская пара выбрала для своего отпуска теплую Грецию, чтобы насладиться уходящим теплом в промозглую осень.
Однако, комфортабельная вилла у Средиземного моря стали их приютом лишь на 24 часа.
Чересчур поспешный отъезд обратно вызвали новости о народном недовольстве.
Король решил не нагнетать конфликт среди своих подданных, ведь совершенным поступком он нарушил рекомендации правительства.
За три дня до этого голландские семьи попросили провести осенние каникулы дома в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
"Мне больно от того, что я предал ваше доверие", - обратился Виллем-Александр к народу.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.