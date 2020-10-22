Невролог перечислил продукты, вызывающие приступы мигрени

Невролог перечислил множество продуктов, которые могут неожиданно вызвать продолжительные головные боли у человека. У каждого человека есть свой индивидуальный "чёрный" список таких продуктов.
В списке содержатся также пищевые добавки, которые сейчас добавляются в самые различные продукты питания.
"Продукты, содержащие вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени. Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например — это шоколад, копчёности, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво", — рассказал РИА "Новости" главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.
По его словам, вызвать мигрень может и голод.
"К пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга. Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным — примерно 5-6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень", — отметил специалист.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.