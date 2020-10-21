Пятая часть россиян не пойдёт на новогодние вечеринки

Из-за опасения заразиться коронавирусом каждый пятый россиянин хочет отказаться от участия в новогодних корпоративах и вечеринках. 13 процентов соотечественников таких опасений не имеют.
Более трети опрошенных выражают надежду, что в новом году "ковидная истерия" закончится, и все вернутся к прежней жизни.
"21% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом. 31% респондентов пока не определились, будут ли они участвовать в массовых новогодних торжествах. Лишь 13% россиян готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов. Еще 5% опрошенных готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, еще 2% планируют отметить Новый год за границей", следуют из опроса банка "Открытие".
Самые осторожные участники опроса живут в Москве и на Кавказе, самые отчаянные — на Дальнем Востоке и Урале.
"Наиболее осторожны в этом отношении жители Московского региона (29%) и Северного Кавказа (28%), наименее осмотрительны жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов", — отмечается в исследовании.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.