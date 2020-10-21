Жителю Уфы диагностировали беременность

Житель Уфы, проходящий лечение в одной из городских больниц, неожиданно для себя узнал, что он, оказывается, лечился амбулаторно, а не в стационаре.

Но не это шокировало Салавата Асхатова.

Другое открытие буквально сразило мужчину наповал: он беременный и ему надо срочно идти к гинекологу.

Об этом мужчина рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?" — написал мужчина в социальной сети, прикрепив в качестве доказательства фото своей медкарты:

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Как сообщает агентство "Башинформ", Минздрав республики провёл в больнице служебное расследование. По его итогам произошедшее назвали технической ошибкой.