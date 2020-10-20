СМИ: за передвижениями москвичей смогут следить через смартфоны

С целью улучшения работы городского транспорта московская мэрия намерена закупить оборудование, которое по гаджетам будет отслеживать перемещение пешеходов и водителей.

Для этих целей предполагается приобрести 220 комплексов.

"В Москве закупят 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов, собирая информацию со смартфонов и других пользовательских устройств без дополнительных запросов сотовых операторов. Мэрия Москвы намерена в течение полугода установить комплексы на остановках и стелах навигации. АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (уникальный идентификатор устройства, которое может подключаться к сети) в радиусе 50 м", — следует из документации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок.

У аукциона на поставку оборудования определился победитель, но затем в тендере обнаружили нарушение и сделку приостановили.