СМИ: за передвижениями москвичей смогут следить через смартфоны

С целью улучшения работы городского транспорта московская мэрия намерена закупить оборудование, которое по гаджетам будет отслеживать перемещение пешеходов и водителей.
Для этих целей предполагается приобрести 220 комплексов.
"В Москве закупят 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов, собирая информацию со смартфонов и других пользовательских устройств без дополнительных запросов сотовых операторов. Мэрия Москвы намерена в течение полугода установить комплексы на остановках и стелах навигации. АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (уникальный идентификатор устройства, которое может подключаться к сети) в радиусе 50 м", — следует из документации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок.
У аукциона на поставку оборудования определился победитель, но затем в тендере обнаружили нарушение и сделку приостановили.
"Специальная система будет формировать отчёты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год на основании данных АПК и камер видеонаблюдения. Цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта", — приводит газета "Коммерсант" пояснения пресс-службы ЦОДД, где уточнили, что проект не предусматривает получение персонифицированных данных.
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