Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории

Сегодня у учёных есть целый ряд технологий, которые позволяют искусственно создавать вирусы. В том числе и коронавирусы. Поэтому "лабораторного" происхождения COVID исключить нельзя.
Таково мнение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.
"Нам известно, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека. Ему в этом не помогали, но могли и помочь, — заявил Онищенко в интервью НСН. — В 2013 году США и Китай проводили эксперименты по выращиванию вируса в пробирке. Да, не нового, а лишь дублировавшего старый. Но время идёт. А с ним и технологии новые появляются".
По словам депутата ГД, необходимо разработать законы, контролирующие генетическое оружие.
"Это связано с тем, что технологии человечества развиваются очень быстро и несут новые угрозы", — подчеркнул Онищенко.
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