Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории

Сегодня у учёных есть целый ряд технологий, которые позволяют искусственно создавать вирусы. В том числе и коронавирусы. Поэтому "лабораторного" происхождения COVID исключить нельзя.

Таково мнение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

"Нам известно, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека. Ему в этом не помогали, но могли и помочь, — заявил Онищенко в интервью НСН. — В 2013 году США и Китай проводили эксперименты по выращиванию вируса в пробирке. Да, не нового, а лишь дублировавшего старый. Но время идёт. А с ним и технологии новые появляются".