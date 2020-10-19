Кардиолог перечислил рекомендации, снижающие риск смерти от инфаркта

В зрелом возрасте у людей возрастает риск возникновения болезней сердца. Запущенное здоровье человека может привести к летальному исходу.

Врач-кардиолог дал рекомендации, которые стоит соблюдать людям из группы риска.

"Риск обострения многих проблем со здоровьем происходит у мужчин после сорока лет, у женщин — с наступлением менопаузы. Необходимо вести постоянный контроль артериального давления, холестерина и глюкозы, следить за лишним весом и отказаться от вредных привычек. Обращайте внимание на своё здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", — заявил кардиолог Сергей Провоторов в эфире телеканала "Россия 1".

Помимо всего прочего врач-кардиолг порекомендовал россиянам контролировать отложение жира на животе.