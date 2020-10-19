Кардиолог перечислил рекомендации, снижающие риск смерти от инфаркта

В зрелом возрасте у людей возрастает риск возникновения болезней сердца. Запущенное здоровье человека может привести к летальному исходу.
Врач-кардиолог дал рекомендации, которые стоит соблюдать людям из группы риска.
"Риск обострения многих проблем со здоровьем происходит у мужчин после сорока лет, у женщин — с наступлением менопаузы. Необходимо вести постоянный контроль артериального давления, холестерина и глюкозы, следить за лишним весом и отказаться от вредных привычек. Обращайте внимание на своё здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", — заявил кардиолог Сергей Провоторов в эфире телеканала "Россия 1".
Помимо всего прочего врач-кардиолг порекомендовал россиянам контролировать отложение жира на животе.
"В число сопутствующих факторов, которые заметно влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, входят артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. Человеку необходимо следить за жировыми отложениями по передней брюшной стенке", — порекомендовал кардиолог.
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