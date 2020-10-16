Королева Елизавета II нарушила самоизоляцию и вышла к подданным

Монаршая особа не выходила из своего замка с марта 2020 года.

Полгода королева просидела, не выходя из фамильного замка, где находилась вместе с супругом — принцем Филиппом.

Несмотря на осеннее обострение эпидемиологической ситуации, королева всё же появилась перед британцами. Ранее ей приходилось делать обращения к нации с помощью Zoom-конференций.

Интернет-пользователи предположили, что таким способом королева решила убедить британцев в том, что жива и здорова.

Англичане оценили риск, на который пошла ради них их любимая королева, однако не одобрили, что 94-летняя Елизавета II появилась в окружении людей без масок. Кроме того, монаршая особа не заботилась о соблюдении социальной дистанции.