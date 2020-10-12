В России насчитали почти 20 миллионов бедных

Минтруд насчитал стране 19,9 миллиона бедных россиян.

"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек", — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия".

Второй квартал нынешнего года отметился ростом бедных, как по отношению к первому кварталу 2020 года, так и в сравнении с аналогичными тремя месяцами 2019 года.

"В сентябре численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек. Уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года", — проинформировал министр.

Он отметил, что количество бедных россиян меняется в зависимости от сезона.