Соведущему Елены Малышевой запретили выезжать из Израиля

Герман Шаевич Гандельман стал невыездным из-за запрета врачам покидать пределы Израиля.

Исчезновение с экрана одного из ведущих программы "Жить здорово!" Германа Гандельмана связано с тем, что врач не может покинуть Израиль.

Кардиолог и кардиохирург Гандельман уехал в Израиль на лечение и задержался в стране Ближнего Востока на неопределенный срок.