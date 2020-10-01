Герман Шаевич Гандельман стал невыездным из-за запрета врачам покидать пределы Израиля.
Исчезновение с экрана одного из ведущих программы "Жить здорово!" Германа Гандельмана связано с тем, что врач не может покинуть Израиль.
Кардиолог и кардиохирург Гандельман уехал в Израиль на лечение и задержался в стране Ближнего Востока на неопределенный срок.
"У нас на днях ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом. Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы", — рассказал Гандельман.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".