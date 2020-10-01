В листах предстоящей Всероссийской переписи населения изменили вопрос об образовании, добавили вопросы о работе и языке.
"Основной этап переписи перенесли с октября 2020 года на апрель 2021-го. Сегодня стартовал первый этап в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края и Томской области. В этом году участников будут спрашивать не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни.
Изменились формулировки вопросов об образовании, что сделало их более понятными. Дополнительные вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определить потребность в социальной и транспортной инфраструктурах", — рассказал замглавы Росстата Павел Смелов.
В предстоящей переписи россияне сами смогут записать данные о себе на портале Госуслуг.
"Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты", сообщили в Росстате.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".