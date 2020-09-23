Принц Гарри не голосовал в Британии, не проголосует он и в Америке

Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление на канале АВС. Супружеская пара попросила американцев проголосовать на выборах президента, которые пройдут через два месяца.

Гарри подчеркнул, что не имеет права голоса, потому что не является гражданином США. Стоит отметить, что мужчина как член королевской семьи не принимал участие в политических выборах и ранее.

"По мере приближения ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", — заявил принц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри тяжело переживает по поводу потери воинских званий.