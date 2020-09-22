Из-за ошибки в морге пермяку выдали свидетельство о смерти живой сестры

Сотрудники отдела ЗАГС Перми по ошибке сделали запись о смерти местной жительницы. Её сын обратился в суд, чтобы аннулировать эту запись.

"Судом установлено и подтверждено письменными доказательствами, что отделом ЗАГС действительно была составлена запись акта о смерти матери истца и выдано свидетельство. Вместе с тем, согласно справке больницы, выданной впоследствии истцу, его мать находилась на стационарном лечении, а свидетельство о смерти было выдано ошибочно на другого пациента", — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми.

Медицинское свидетельство о смерти, на основании которого сделали соответствующую запись в ЗАГСЕ, врачи выдали брату жительницы Перми в морге.