Сотрудники отдела ЗАГС Перми по ошибке сделали запись о смерти местной жительницы. Её сын обратился в суд, чтобы аннулировать эту запись.
"Судом установлено и подтверждено письменными доказательствами, что отделом ЗАГС действительно была составлена запись акта о смерти матери истца и выдано свидетельство. Вместе с тем, согласно справке больницы, выданной впоследствии истцу, его мать находилась на стационарном лечении, а свидетельство о смерти было выдано ошибочно на другого пациента", — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми.
Медицинское свидетельство о смерти, на основании которого сделали соответствующую запись в ЗАГСЕ, врачи выдали брату жительницы Перми в морге.
"Женщина поступила в больницу с инсультом, а впоследствии её перевели в другое медучреждение с пневмонией, где через несколько дней брату пациентки сообщили, что она умерла и выдали медицинское свидетельство о смерти. Он приехал в больницу, где ему подтвердили смерть его сестры, затем он поехал в морг, где ему было выдано медицинское свидетельство о смерти, однако тело сестры к опознанию не предъявляли. Перед похоронами он снова приехал в морг, но обнаружил, что в гробу не тело его сестры, а другой женщины. После этого выяснилось, что его сестра жива и находится в больнице", — поясняют в суде.
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