Россияне считают, что опасность распространения COVID-19 не исчезла

Опасность распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется, считает значительная часть опрошенных в соцсетях россиян.

"Основная масса голосовавших (от 30 % до 45% в зависимости от площадки опроса) считает, что риски заражения COVID-19 сохраняются, поэтому эти респонденты соблюдают дистанцирование и носят маски. Еще 13-23% ожидают второй волны эпидемии нового коронавируса и также соблюдают меры предосторожности", — следует из данных, опроса, проведённых в группах "стопкоронавирус.рф" в Telegram, Viber и "ВКонтакте".

Существенная часть участников опроса не знает, к чему готовиться в связи с пандемией, и вообще устала от этой темы.