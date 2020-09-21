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Рабочее время у наёмных сотрудников будет сокращаться, считает эксперт

Напряжённая ситуация на рынке труда так или иначе будет приводить к разного рода способам сокращения рабочего времени наёмных сотрудников. Такое мнение в комментарии "Правде.ру" высказал член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.

Рабочее время у наёмных сотрудников будет сокращаться, считает эксперт

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что россиянам вредна четырёхдневная неделя, так как они больше будут пить алкогольных напитков. Индустрия культурного отдыха в стране, по его мнению недостаточно развита.

"В стране нет работы для того количества людей, которые находятся на рынке труда. И поэтому есть разные варианты, как снимать соответствующее социальное напряжение, и даже не столь социальное напряжение, сколько бессмысленное положение дел, когда мы искусственным образом завышаем число рабочей силы, поскольку она на рынке труда не востребована. Варианты здесь могут быть разные: это может быть снижение пенсионного возраста, обсуждается идея базового основного дохода, либо сокращение продолжительности рабочей недели", — объяснил Шеин.

Он считает, что при нынешнем развитии информационных технологий, число рабочих мест и далее будет сокращаться. А о развитии индустрии доступного отдыха должно подумать государство.

"Поэтому вопросы досуга и так далее — это вопросы другого характера, и здесь государство должно естественно заниматься. Но базовые основополагающие вопросы заключаются в том, что на рынке труда просто нет соответствующего количества рабочих мест. При этом количество рабочих мест в силу развития информационных технологий и прогресса, конечно, будет сокращаться по сравнению с тем, какой мы имеем", — заявил Шеин в комментарии изданию "Правда.ру".

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