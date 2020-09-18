Антон Котяков: люди должны знать, что им положено от государства

Министр труда Антон Котяков рассказал, что многие люди даже не знают, что им положена какая-то помощь от государства. Чтобы исправить эту ситуацию, внесено предложение информировать каждого россиянина лично о том, что ему положено.