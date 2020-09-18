Министр труда Антон Котяков рассказал, что многие люди даже не знают, что им положена какая-то помощь от государства. Чтобы исправить эту ситуацию, внесено предложение информировать каждого россиянина лично о том, что ему положено.
"Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — рассказал Котяков.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".