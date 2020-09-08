Что останавливает россиян от покупки турпутёвок?

Туроператоры рассказали, что путешественники не покупают сейчас путевки из-за неопределённости, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Люди с осторожностью планируют путешествия, неопределённость также подогревают слухи о второй волне пандемии.

"В Турцию первые чартеры полетели 9 августа, но реальный массовый спрос фиксировать лишь после 20 августа. Сначала сами менеджеры не понимали, как продавать туры. Конечно, вся эта неопределенность сказывалась на объемах. Отели отладили систему приёма по новым правилам. Продажи Турции на сентябрь идут в разы активнее августовских ", — рассказал владелец сети турагентств Юрий Наумов.

По его данным, среди зарубежных направлений по-прежнему лидирует Турция.