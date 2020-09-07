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Геннадий Онищенко: нельзя уничтожить ВОЗ

Общество

Российский депутат Геннадий Онищенко, в прошлом санврач и действующий академик, заявил, что распад ВОЗ будет катастрофой для всего мирового сообщества. Даже неадекватные действия во время последней пандемии не повод уничтожать такую организацию.

Геннадий Онищенко: нельзя уничтожить ВОЗ

"Если это произойдет, то мы должны понимать, что человеческая цивилизация лишится международного, наднационального инструмента реагирования на такого рода вызовы. Мы как никто понимаем, что сегодня это будет огромной потерей, мы с вами не сможем реагировать даже на грипп", — сказал Онищенко.

"Да, Всемирная организация здравоохранения в этом году среагировала крайне неадекватно. Она, по существу, спровоцировала и пошла на поводу вот той гибридной атаки, которая произошла. Но это не значит, что Всемирная организация здравоохранения должна быть разрушена. Наша страна, как лидер в эпидемиологической инфекционной науке, должна предложить миру те инструменты, через которые мы должны усовершенствовать этот наднациональный механизм реагирования, но не разрушать его", — заявил депутат.

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