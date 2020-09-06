Врач-терапевт Олеся Набокова поделилась результатами проведённого недавно исследования. Медики изучали связь между использованием гаджетов и качеством памяти. И выяснили, что те, кто чаще пользуется телефоном, имеют проблемы с кратковременной памятью.

"Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием.

В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен", — пояснила Олеся Набокова.