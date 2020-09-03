Французский историк: отравление Навального похоже на историю Скрипалей

Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального, за состоянием здоровья которого сегодня следит почти полмира, очень сильно похожа на "спланированное отравление".

Так считает парижанин Джон Лафлэнд, преподаватель истории в Институте святого Пия X.

Свою точку зрения он подкрепляет тем, что уж очень вся ситуация и шумиха вокруг неё похожи на "спектакль со Скрипалями".

"Нас всех сегодня пытаются убедить, что Москва опять пошла на этот шаг (отравление) в отношении Навального, единственного представителя российской оппозиции, о котором знают на Западе. Но тем, кто хоть немного знаком с процессами в современной России, знают, что этот блогер не обладал хоть сколь-нибудь значительной политической силой. И то, что сейчас транслируют наши политики, никак не выгодно российскому правительству. Как и отравление Скрипалей, в котором его (правительство РФ) так же громко и настойчиво обвиняли", — говорит Лафэнд.

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