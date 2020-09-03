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Французский историк: отравление Навального похоже на историю Скрипалей

Общество

Ситуация вокруг российского блогера Алексея Навального, за состоянием здоровья которого сегодня следит почти полмира, очень сильно похожа на "спланированное отравление".

Французский историк: отравление Навального похоже на историю Скрипалей

Так считает парижанин Джон Лафлэнд, преподаватель истории в Институте святого Пия X.

Свою точку зрения он подкрепляет тем, что уж очень вся ситуация и шумиха вокруг неё похожи на "спектакль со Скрипалями".

"Нас всех сегодня пытаются убедить, что Москва опять пошла на этот шаг (отравление) в отношении Навального, единственного представителя российской оппозиции, о котором знают на Западе.

Но тем, кто хоть немного знаком с процессами в современной России, знают, что этот блогер не обладал хоть сколь-нибудь значительной политической силой. И то, что сейчас транслируют наши политики, никак не выгодно российскому правительству. Как и отравление Скрипалей, в котором его (правительство РФ) так же громко и настойчиво обвиняли", — говорит Лафэнд.

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