Горе Куштау дадут статус охраняемой территории

Конфликт вокруг горы Куштау дошел до кульминации, начавшись в начале августа, когда у подножия попыталась начать добывать известняк местная компания. Активисты в ответ развернули целый палаточный лагерь, чтобы не допустить технику к горе.

Протестующие выдвинули требования главе региона.

"Мы требуем создать особо охраняемую природную территорию с категорией "Памятник природы регионального значения" на земле Куштау и с категорией "Национальный парк" на землях всех шиханов. Издать соответствующие нормативно-правовые акты в течение десяти дней".

Радий Хабиров, глава Башкортастана, сообщил, что для этого уже готовы необходимые документы.