На Ямале сносят многоэтажный дом, который построили четыре года назад

В Ямало-Ненецком автономном округе многоэтажный дом, который признали аварийным почти сразу после введения в эксплуатацию четыре года назад, начали сносить в Новом Уренгое. Об этом сообщили в городской администрации.

"Заселение в многоэтажный дом началось сразу после окончания строительства и введения в эксплуатацию в 2016 году. Жильцы, обнаружив трещины в стенах, а также ряд других проблем, обращались в различные инстанции. Решение признать дом аварийным было принято в ноябре 2017 года, после чего администрация заявила о необходимости расселения 106 семей из девятиэтажки. После Следственный комитет России информировал о возбуждении уголовного дела", — рассказали в администрации.

Практически все семьи переехали из этого аварийного дома в новое жилье в середине 2018 года. Сегодня власти города приступили к демонтажу здания.