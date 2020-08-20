Российские беспилотные автомобили начнут испытания в 2021 году

Испытания российских беспилотников перенесли на 2021 год. Сначала планировалось, что они выйдут на дороги страны этой осенью, однако Минтранс, Минпромторг, МВД и Минэкономразвития доработали проект.

В компании "Автонет", которая составляла документы для проекта, заметили, что непредвиденные сложности вполне закономерны, потому что испытания таких авто без водителя-инженера — это важнейший этап проекта, от которого зависит его дальнейшее существование.