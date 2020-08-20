Состояние Алексея Навального, который был госпитализирован с рейса "Томск — Москва", врачи охарактеризовали как тяжёлое. Сейчас он находится в омской больнице, и его пресс-секретарь Кира Ярмыш держит в курсе дела:
"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжёлом состоянии. Результатов анализов пока нет", — пишет она в "Твиттере".
По словам агентства "Интерфакс-Сибирь", сейчас к работе с оппозиционером подключились медики всех профилей.
А также для оказания квалифицированной помощи Навальному в Омск вылетела Анастасия Васильева, его лечащий врач:
"Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков), я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но очевидно, на их основании выводов делать нельзя, - сообщила Васильева в разговоре с РБК.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.