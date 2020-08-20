Состояние Алексея Навального остается тяжёлым

Состояние Алексея Навального, который был госпитализирован с рейса "Томск — Москва", врачи охарактеризовали как тяжёлое. Сейчас он находится в омской больнице, и его пресс-секретарь Кира Ярмыш держит в курсе дела:

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжёлом состоянии. Результатов анализов пока нет", — пишет она в "Твиттере".

По словам агентства "Интерфакс-Сибирь", сейчас к работе с оппозиционером подключились медики всех профилей.

А также для оказания квалифицированной помощи Навальному в Омск вылетела Анастасия Васильева, его лечащий врач: