МГУ принял заявления от абитуриентов из 50 стран мира

Более девяти тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран мира принял в этом году МГУ имени Ломоносова.

"Более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран принял Московский университет за время приемной кампании 2020 года. МГУ завершает прием согласий на обучение от иностранных абитуриентов. Несмотря на действующие ограничения на въезд иностранных граждан в Россию, они приступят к занятиям вовремя. Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", — говорится в пресс-релизе Московского государственного университета имени Ломоносова.

Конкурс среди иностранцев, желающих поступить в ведущий российский вуз, в этом году значительно увеличился и превысил четыре человека на место.