Более девяти тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран мира принял в этом году МГУ имени Ломоносова.
"Более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран принял Московский университет за время приемной кампании 2020 года. МГУ завершает прием согласий на обучение от иностранных абитуриентов. Несмотря на действующие ограничения на въезд иностранных граждан в Россию, они приступят к занятиям вовремя. Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", — говорится в пресс-релизе Московского государственного университета имени Ломоносова.
Конкурс среди иностранцев, желающих поступить в ведущий российский вуз, в этом году значительно увеличился и превысил четыре человека на место.
"В этом году значительно вырос конкурс среди иностранных граждан, подававших заявления для поступления в МГУ. Всего было подано более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран мира на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, по некоторым направлениям подготовки конкурс превысил четыре человека на место", — приводятся в пресс-релизе слова ректора МГУ Виктора Садовничего.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.