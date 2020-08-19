Начальнику на заметку: какие руководители раздражают россиян?

Сервис "Работа.ру" поведал, что не нравится россиянам в начальниках.

Наибольшее недовольство вызывает неумение ставить четкие задачи — этому возмущены 29% опрошенных. Чуть менее (27%) недовольства направлено в сторону плохого отношения к подчиненным со стороны руководства.

23% россиян не одобряют работу начальника — он плохо выполняет свои обязанности и перекладывает ответственность на плечи других сотрудников.

И всего 22% опрошенных не одобряют злоупотребление полномочиями.