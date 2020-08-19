Сервис "Работа.ру" поведал, что не нравится россиянам в начальниках.
Наибольшее недовольство вызывает неумение ставить четкие задачи — этому возмущены 29% опрошенных. Чуть менее (27%) недовольства направлено в сторону плохого отношения к подчиненным со стороны руководства.
23% россиян не одобряют работу начальника — он плохо выполняет свои обязанности и перекладывает ответственность на плечи других сотрудников.
И всего 22% опрошенных не одобряют злоупотребление полномочиями.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.