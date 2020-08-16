Российские медики отправились в Ташкент на помощь коллегам

Российские врачи по поручению Минздрава отправились в Узбекистан. Там они будут помогать узбекским коллегам справляться с коронавирусом.

Медики проведут там месяц. Всего столицу Центральной Азии посетят 39 специалистов федеральных медицинских центров — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты.

Все они работают в НМХЦ им. Н. И. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также в крупных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана.