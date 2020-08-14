Волчонка спасли от лесного пожара в Челябинской области

Маленькая волчица была спасена от лесного пожара в Челябинской области. Три месяца она находилась в приюте для волкособов. Кинологи учили животное не бояться людей. Волчонку дали кличку. Так что скоро маленькая Зена наберется сил и вернется в лес.