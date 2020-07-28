В Петербурге почти через четыре месяца перерыва накануне открылись торговые центры и рестораны. Их работа останавливалась из-за эпидемии коронавируса.
Соответствующее распоряжение ранее подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Помимо ТЦ и ресторанов, открылись бассейны и фитнес-центры. Объекты розничной торговли, расположенные в ТРЦ, открываются только при наличии обособленных помещений. Кинотеатры в торговых центрах пока закрыты, но начали работу детские игровые комнаты.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.