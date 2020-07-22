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ЕГЭ по иностранным языкам сдают школьники России

Общество

Единый государственный экзамен по пяти иностранным языкам сдают сегодня школьники России. Испытание продлится два дня.

Выпускники этого года и прошлых лет проверят свои знания в говорении.

"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет для участников ЕГЭ 2020 года 22 и 23 июля. Письменную часть ЕГЭ по этому предмету они уже сдали 20 июля. Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку подали более 95 тысяч человек, что примерно равно числу участников письменного экзамена.

Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть ЕГЭ и составляет от нескольких сотен до 1,5 тысяч", — сообщает Рособрнадзор.

Ребята сдают английский, французский, немецкий, китайский и испанский языки. Устная часть экзамена не является обязательной. Максимальный балл — 20. Весь экзамен длится 15 минут. Результаты ЕГЭ станут известны до 2 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что было предложено ввести устную часть и по другим предметам. Речь идет об экзаменах по литературе, истории, обществознанию. Инициативу в Госдуме не поддержали.

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