В Северной Осетии явка на голосование по поправкам составила 74,65%

В Северной Осетии с 21 июня 74,65% жителей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщает избирком региона.

"Явка с 21 июня на 10:00 среды — 74,65%. Численность проголосовавших составила 384,4 тысячи человек", — сообщили в избиркоме.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ должно было проходить 22 апреля. Но из-за угрозы распространения коронавируса в стране его отложили.

Позже глава государства Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. При этом было решено, что фактически россияне смогут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России завершилось досрочное и электронное голосование.