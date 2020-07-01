В Северной Осетии с 21 июня 74,65% жителей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщает избирком региона.
"Явка с 21 июня на 10:00 среды — 74,65%. Численность проголосовавших составила 384,4 тысячи человек", — сообщили в избиркоме.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ должно было проходить 22 апреля. Но из-за угрозы распространения коронавируса в стране его отложили.
Позже глава государства Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. При этом было решено, что фактически россияне смогут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России завершилось досрочное и электронное голосование.
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